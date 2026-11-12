Подмосковье лидирует в России по числу товаров со Знаком качества
12 ноября отмечается Всемирный день качества. Этот праздник с 1989 года объединяет более 80 стран.
Московская область занимает первое место в России по количеству продовольственных товаров, удостоенных государственного Знака качества. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Сегодня маркировку, подтверждающую соответствие продукции строгим требованиям, получили 59 пищевых продуктов от 25 производителей региона.
Как уточнили в ведомстве, среди лучших товаров, выпускаемых предприятиями Подмосковья, – разнообразные продуктовые категории. Высоким знаком отмечены рубленый фасованный полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров «Фарш куриный» от ООО «МПЗ Мясницкий ряд». В числе напитков эксперты выделили негазированную питьевую воду с товарным знаком «Черноголовка» от ООО «ПК Аквалайф» и натуральный растворимый сублимированный цикорий «Экологика. Здоровое питание».
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