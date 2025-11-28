Подмосковье лидирует в России по производству чая

28 ноября 2025, 18:08

Подмосковные предприятия обеспечивают россиян разнообразием чая. Утром – изысканный улун, днем – крепкий черный чай, вечером – нежный зеленый. За 10 месяцев 2025 года производители Московской области выпустили более 24 000 тонн чая, заняв первое место в стране по объему выпуска, сообщили в подмосковном Минсельхозе.