Подмосковье лидирует в России по производству чая
Подмосковные предприятия обеспечивают россиян разнообразием чая. Утром – изысканный улун, днем – крепкий черный чай, вечером – нежный зеленый. За 10 месяцев 2025 года производители Московской области выпустили более 24 000 тонн чая, заняв первое место в стране по объему выпуска, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Подмосковные предприятия обеспечивают 86% всего производства чая в Центральном федеральном округе и 28% в России. В числе лидеров отрасли – ООО «ФАБРИКА «АХМАД ТИ», ООО «МАЙ» и ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика». Их современные мощности и строгий контроль качества позволяют поддерживать высокие стандарты продукции.
Региональные компании не только снабжают жителей вкусным чаем, но и экспортируют его за рубеж. В Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдову, Армению и Грузию отправили 2 800 тонн чая в 2024 году.
Минсельхоз отмечает стабильное развитие отрасли. Производители продолжают наращивать объемы и укреплять позиции Подмосковья, как ведущего чаепроизводящего региона страны. В прошлом году Московская область выпустила 33 400 тонн чая.
