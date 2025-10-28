Подмосковье лидирует в России по производству кондитерских изделий

28 октября 2025, 16:58

оригинал Фото: istockphoto / Premyuda Yospim

28 октября отмечается День домашнего печенья — праздник, который напоминает о традициях домашней выпечки. При этом подмосковные предприятия готовы предложить сладости на любой вкус: Подмосковье занимает первое место в стране по выпуску кондитерских изделий, ​сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







За девять месяцев 2025 года в регионе произведено свыше 383 тысяч тонн кондитерской продукции — это 28,6% от общего объёма в ЦФО и почти 13% от общероссийского показателя. Среди ведущих производителей печенья — ООО «Кондитерское предприятие "Полет"», ЗАО «КДВ Павловский Посад» и ООО «Коломенское поле».



С 2022 года объёмы производства выросли на 6,7%, превысив 570 тысяч тонн в 2024 году. В регионе выпускают не только печенье, но и зефир, шоколад, торты и другие сладости. Рост кондитерской отрасли подтверждает динамичное развитие пищевой промышленности Подмосковья.

