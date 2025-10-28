Жилищные сертификаты получили ещё две семьи из Раменского округа
Ещё два сертификата на переселение из аварийного жилья получили жители Раменского округа: семья Насоновых — Тамара и её сын Алексей, а также Ярослава Шишкина. Документы им вручил глава муниципалитета Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба окружной администрации.
При помощи сертификатов жильцы из аварийных домов могут купить квартиру в любом районе Подмосковья.
«Я уроженка Воронежской области, в Раменское вместе с мужем мы приехали в 1982 году. А через год у нас родился сын. Я очень люблю Раменское. Безмерно благодарна, что мы с сыном сможем улучшить жилищные условия и жить там, где мы хотим», — сказала Тамара Насонова.Выдача сертификатов проводится по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».