В Подмосковье прошёл форум VendCamp 2025 по развитию вендинговой отрасли

28 октября 2025, 16:57

оригинал Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

С 24 по 26 октября в подмосковном отеле «ПСБ Патриот» состоялся общероссийский форум VendCamp 2025, посвящённый развитию автоматизированных сервисов. Организатором мероприятия выступил Союз операторов торговых автоматов «СОТА». Форум объединил представителей бизнеса, власти и экспертов для обсуждения будущего вендинговой индустрии, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Участники обсудили внедрение нового ГОСТ Р 72003-2025 «Автоматизированный сервис», перспективы трансформации рынка и реализацию проекта «Автоматизированное питание в школах». На площадке были представлены производители продуктов, торгового оборудования и платёжных решений.



Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов отметил, что вендинговая торговля — одно из перспективных направлений развития. В регионе уже установлено более 3,3 тысячи автоматов, и в ближайшие годы их число может удвоиться.



В ведомстве подчеркнули, что автоматизация торговли способствует повышению качества и доступности услуг. В рамках программы «Предпринимательство Подмосковья» планируется увеличить долю торговых автоматов и малых торговых объектов до 30% к 2026 году и до 50% к 2030 году.

