В Печорах пройдёт семинар по государственной молодёжной политике
В городе Печоры на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 25-28 сентября 2025 года пройдёт образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодёжной политики. Он будет проводиться в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», сообщает организатор мероприятия – ФГБУ «Роспатриотцентр».
«Цель семинара – организация системы совершенствования подготовки специалистов в сфере государственной молодёжной политики. Семинар будет проводиться в очном и дистанционном форматах. Участие в нём смогут принять граждане России, возраст которых на момент подачи заявки составит от 18 до 35 лет включительно с опытом работы в сфере реализации государственной молодёжной политики от трёх лет», – говорится в сообщении.Предполагается, что число участников семинара будет не менее 1 тыс. человек, из них 300 – участники очной программы, порядка 700 – участники просветительской программы в дистанционном формате.
Для участия в семинаре нужно до 18 августа 2025 года включительно подать заявку в системе ФГАИС «Молодёжь России».
Расходы по проживанию и питанию участников берёт на себя принимающая сторона, транспортные расходы – за счёт направляющей стороны.