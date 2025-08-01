В Печорах пройдёт семинар по государственной молодёжной политике

01 августа 2025, 19:53

оригинал Фото: Istock / kasto80

В городе Печоры на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 25-28 сентября 2025 года пройдёт образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодёжной политики. Он будет проводиться в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», сообщает организатор мероприятия – ФГБУ «Роспатриотцентр».







«Цель семинара – организация системы совершенствования подготовки специалистов в сфере государственной молодёжной политики. Семинар будет проводиться в очном и дистанционном форматах. Участие в нём смогут принять граждане России, возраст которых на момент подачи заявки составит от 18 до 35 лет включительно с опытом работы в сфере реализации государственной молодёжной политики от трёх лет», – говорится в сообщении.