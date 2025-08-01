Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фестивале «Яблоко от Яблони»

01 августа 2025, 13:44

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони» проведёт 19 августа фонд содействия реализации социальных проектов «Благовест». Принять участие в фестивальных мероприятиях смогут жители всех российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба фонда.





Фестиваль организуют в рамках духовно-патриотического и социально-экологического проекта «Связь поколений». В этом году праздник посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





«Целью фестиваля является духовное единение людей, укрепление семейных ценности и связи поколений, патриотического воспитание детей и молодёжи и популяризация здорового образа жизни», — говорится в сообщении.