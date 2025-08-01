Специалисты по молодёжной политике соберутся на образовательный семинар в Калуге
В Калуге с 7 по 10 октября 2025 года проведут образовательный семинар для молодых специалистов в сфере государственной молодёжной политики. Он будет организован в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе организатора мероприятия – ФГБУ «Роспатриотцентр».
«Семинар проводится для подготовки молодых специалистов, направленной на решение актуальных задач развития и патриотического воспитания молодёжи в рамках реализации государственной молодёжной политики. Он будет проводиться в очном формате», – говорится в сообщении.Участие в мероприятии смогут принять 300 россиян в возрасте от 18 до 35 лет включительно, работающие в сфере государственной молодёжной политики до трёх лет. Для этого нужно подать заявку до 25 августа в системе ФГАИС «Молодёжь России».
Как отметили организаторы, расходы, связанные с проживанием и питанием участников, возьмёт на себя принимающая сторона. Транспортные расходы – за счёт направляющей стороны.