Специалисты по молодёжной политике соберутся на образовательный семинар в Калуге

01 августа 2025, 21:13

оригинал Фото: Istock / Sinenkiy

В Калуге с 7 по 10 октября 2025 года проведут образовательный семинар для молодых специалистов в сфере государственной молодёжной политики. Он будет организован в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе организатора мероприятия – ФГБУ «Роспатриотцентр».







«Семинар проводится для подготовки молодых специалистов, направленной на решение актуальных задач развития и патриотического воспитания молодёжи в рамках реализации государственной молодёжной политики. Он будет проводиться в очном формате», – говорится в сообщении.