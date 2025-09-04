Подмосковье на юниорском первенстве Европы по дзюдо представят четыре спортсмена
Четыре спортсмена из Московской области принимают участие в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир стартовал 4 сентября в Братиславе.
«Дзюдоисты из Щёлкова Иван Юртаев и Павел Коловердов будут выступать в личных зачётах в весовых категориях 60 и 66 килограммов соответственно, а Софья Беляева из Химок — в весовой категории 63 килограмма», — говорится в сообщении.Кроме того, Эвелина Босиек из Домодедова выступит в рамках командного турнира среди смешанных сборных.
На первенстве с 4 по 6 сентября запланированы индивидуальные состязания, в 7 сентября — командный турнир. Всего в соревнованиях участвуют около 400 спортсменов из более чем 40 стран.