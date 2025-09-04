Подмосковье на юниорском первенстве Европы по дзюдо представят четыре спортсмена

04 сентября 2025, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре спортсмена из Московской области принимают участие в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир стартовал 4 сентября в Братиславе.





«Дзюдоисты из Щёлкова Иван Юртаев и Павел Коловердов будут выступать в личных зачётах в весовых категориях 60 и 66 килограммов соответственно, а Софья Беляева из Химок — в весовой категории 63 килограмма», — говорится в сообщении.