Тренер Овчинников: в РПЛ должны играть легионеры из топ-клубов и игроки сборных

04 сентября 2025, 15:01

Фото: iStock/Anton Vierietin

По словам российского тренера Валерия Овчинникова, в РПЛ должны играть легионеры из топ-клубов, которые являются игроками своих сборных. Таким образом он поддержал недавнюю инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева об ужесточении лимита.





Как отметил Овчинников, если легионер будет из топ-клуба и игроком сборной, то зрителю станет интереснее приходить на трибуны и смотреть футбол. К тому же он раскритиковал некоторых иностранцев, ведущих себя не совсем корректно с судьями. По словам тренера, нужно сделать своеобразную чистку и ввести лимит, по которому в старте могут играть четыре легионера, являющиеся игроками сборных.





«Смотреть на чемпионат южноамериканского футбола против африканского довольно сложно. Тогда уж лучше включить английский футбол или немцев и там все это увидеть», — сказал Овчинников в беседе с Metaratings.ru.