Тысяча болельщиков Иордании прибыла в Москву на матч со сборной России
Сборная Иордании приедет в Москву с мощной поддержкой
Около тысячи сторонников сборной Иордании прибыли в столицу России для поддержки своей национальной команды в товарищеском футбольном матче против сборной России.
Матч между сборными России и Иордании состоится 4 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, который является домашней ареной ФК «Спартак». Поединок запланирован на 20:00 по московскому времени. Пресс-служба сборной Иордании рассказала порталу «Metaratings.ru» об обстановке.
«В Россию прибыло около тысячи наших фанатов. Сейчас мы в Москве, готовимся к игре», — сообщили представители.Этот товарищеский матч станет для российской сборной частью подготовки к будущим турнирам. Для иорданской команды игра также является важным этапом тренировочного процесса. Следующим соперником российской сборной будет Катар — матч пройдет 7 сентября в гостях.