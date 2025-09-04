Достижения.рф

Тысяча болельщиков Иордании прибыла в Москву на матч со сборной России

Сборная Иордании приедет в Москву с мощной поддержкой
Фото: Istock/matimix

Около тысячи сторонников сборной Иордании прибыли в столицу России для поддержки своей национальной команды в товарищеском футбольном матче против сборной России.



Матч между сборными России и Иордании состоится 4 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, который является домашней ареной ФК «Спартак». Поединок запланирован на 20:00 по московскому времени. Пресс-служба сборной Иордании рассказала порталу «Metaratings.ru» об обстановке.

«В Россию прибыло около тысячи наших фанатов. Сейчас мы в Москве, готовимся к игре», — сообщили представители.
Этот товарищеский матч станет для российской сборной частью подготовки к будущим турнирам. Для иорданской команды игра также является важным этапом тренировочного процесса. Следующим соперником российской сборной будет Катар — матч пройдет 7 сентября в гостях.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0