Тысяча болельщиков Иордании прибыла в Москву на матч со сборной России

04 сентября 2025, 13:57

Сборная Иордании приедет в Москву с мощной поддержкой

Фото: Istock/matimix

Около тысячи сторонников сборной Иордании прибыли в столицу России для поддержки своей национальной команды в товарищеском футбольном матче против сборной России.





Матч между сборными России и Иордании состоится 4 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, который является домашней ареной ФК «Спартак». Поединок запланирован на 20:00 по московскому времени. Пресс-служба сборной Иордании рассказала порталу «Metaratings.ru» об обстановке.

«В Россию прибыло около тысячи наших фанатов. Сейчас мы в Москве, готовимся к игре», — сообщили представители.