В Подмосковье продлили налоговую льготу для владельцев электромобилей
Депутаты Московской областной Думы приняли закон, продлевающий действие налоговой льготы для собственников автомобилей, оснащённых исключительно электрическими двигателями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Согласно документу, срок действия льготы продлевается до 1 января 2029 года.
«Продление льготы для владельцев электромобилей – последовательный шаг в рамках экологической политики региона. Мы заинтересованы, чтобы у людей был стимул выбирать более чистый вид транспорта, и такая мера доказала свою востребованность», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он привёл данные, согласно которым льготой пользуются 1400 жителей Подмосковья.