Подмосковье накроет сильный туман в субботу, предупредили в МЧС
Экстренные службы Московской области предупредили жителей о густом тумане с видимостью 100–500 метров, который ожидается в ближайший час. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия продлятся до 13:00 субботы. Водителям и пешеходам рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах.
Также синоптики прогнозируют изморозь. Столбики термометров 24 января опустятся до -20 градусов.
Ранее советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин назвал самый холодный день на этой неделе и рассказал про антициклон с востока.
