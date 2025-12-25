Подмосковье направит 217 млрд рублей на развитие образования
На комплексное развитие сферы образования Московская область выделит в 2026 году 217 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономики и финансов.
Самую большую часть суммы —196 млрд рублей — направят на общее образование.
«В этот блок входит дошкольное, среднее и дополнительное образование, обеспечение учеников бесплатными учебниками и прочим, а также поддержка учителей и внедрение современных технологий», — говорится в сообщении.Полтора миллиарда рублей выделят на работу с одарёнными детьми: эти деньги пойдут на гранты, стипендии, а также поддержку областного Центра выявления и поддержки способностей. Около 19 млрд рублей предназначается для среднего профессионального и высшего образования и примерно миллиард рублей пойдёт на повышение компетенций учителей и преподавателей.