Подмосковье наращивает выпуск замороженных овощей и грибов

19 августа 2025, 17:13

оригинал Фото: istockphoto / BravissimoS

В Подмосковье за первые полгода 2025 года произвели свыше 4,3 тыс. тонн замороженных овощей и грибов. Сегмент стабильно лидирует в Центральной России, обеспечивая жителей качественной и доступной продукцией круглый год, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.