Подмосковье наращивает выпуск замороженных овощей и грибов

В Подмосковье за первые полгода 2025 года произвели свыше 4,3 тыс. тонн замороженных овощей и грибов. Сегмент стабильно лидирует в Центральной России, обеспечивая жителей качественной и доступной продукцией круглый год, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Наибольшим спросом у покупателей пользуются такие позиции, как брокколи, стручковая фасоль, а также вешенки и опята. Доля Подмосковья в общем объеме производства по ЦФО достигла 17,7%, а в масштабах страны — 8,6%.
Ключевыми игроками отрасли являются компании «Агама Роял Гринланд» и «Эколес Запад». Развитие этого направления способствует укреплению продовольственной безопасности региона и поддержке местных товаропроизводителей.