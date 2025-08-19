Власти Павловского Посада обсудили вопросы ЖКХ и благоустройства
Развитие Павлово-Посадского округа и решение актуальных проблем обсудил глава муниципалитета Денис Семёнов с руководителями окружных служб и профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Ключевыми темами совещания стала сфера ЖКХ и вопросы благоустройства.
«В частности, Денис Семёнов поручил ускорить подготовку к зиме социальных учреждений. Паспорта готовности должны быть проверены и подписаны до 1 сентября», — говорится в сообщении.Глава округа также поручил привести в норму температуру горячей воды в многоквартирных домах Электрогорска — от жителей поступило много жалоб на эту тему. Кроме того, будет проведена работа по улучшению качества воды в центре Павловского Посада.
Кроме того, на совещании обсудили предстоящий субботник на реке Вохна, который планируется провести 30 августа, опиловку аварийный деревьев, растущих вдоль берега, иряд других вопросов.