Достижения.рф

Власти Павловского Посада обсудили вопросы ЖКХ и благоустройства

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Развитие Павлово-Посадского округа и решение актуальных проблем обсудил глава муниципалитета Денис Семёнов с руководителями окружных служб и профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.



Ключевыми темами совещания стала сфера ЖКХ и вопросы благоустройства.

«В частности, Денис Семёнов поручил ускорить подготовку к зиме социальных учреждений. Паспорта готовности должны быть проверены и подписаны до 1 сентября», — говорится в сообщении.
Глава округа также поручил привести в норму температуру горячей воды в многоквартирных домах Электрогорска — от жителей поступило много жалоб на эту тему. Кроме того, будет проведена работа по улучшению качества воды в центре Павловского Посада.

Кроме того, на совещании обсудили предстоящий субботник на реке Вохна, который планируется провести 30 августа, опиловку аварийный деревьев, растущих вдоль берега, иряд других вопросов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0