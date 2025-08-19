В Электрогорске День города отметили спортивными соревнованиями и концертами

19 августа 2025, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Жители Электрогорска с размахом отметили 79-й День города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.





Утро началось крестным ходом от Храма Всех святых в земле Русской просиявших. К нему присоединились сотни жителей, руководство муниципалитета и духовенство.

«Далее состоялись спортивные мероприятия – массовый забег, футбольные матчи на стадионе им. Классона, соревнования по городкам, гимнастике и теннису. Также прошла летняя тренировка лыжников. На площадках соревновались семьи», – отметили в пресс-службе.