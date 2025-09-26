Подмосковье нарастило выпуск сухариков и хлебцев на 10%

26 сентября 2025, 09:48

оригинал Фото: istockphoto / Svetlana Monyakova

В Подмосковье продолжается рост производства хлебобулочной продукции длительного хранения. За январь - июль 2025 года предприятия региона выпустили более 120 тыс. тонн сухариков, хлебцев и сушек — это на 10,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.