Подмосковье нарастило выпуск сухариков и хлебцев на 10%

В Подмосковье продолжается рост производства хлебобулочной продукции длительного хранения. За январь - июль 2025 года предприятия региона выпустили более 120 тыс. тонн сухариков, хлебцев и сушек — это на 10,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион занимает второе место в ЦФО и по стране, обеспечивая 29% выпуска продукции длительного хранения в округе и 14,5% — в целом по России. Среди ведущих производителей — «Раменский кондитерский комбинат», «Хлебпром» и «Компания Гренковъ». На предприятиях сочетают классические рецептуры с современными технологиями, что позволяет выпускать качественную продукцию с увеличенным сроком хранения.
В Минсельхозпроде Московской области отмечают устойчивый рост спроса на подмосковные хлебобулочные изделия. По итогам 2024 года выпуск продукции длительного хранения составил 185,5 тыс. тонн.