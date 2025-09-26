Утром 26 сентября загруженность подмосковных дорог достигла четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром в пятницу, 26 сентября, на дорогах Подмосковья была зафиксирована загруженность в четыре балла. Количество автомобилей превысило 1 млн, что на 3% выше средних показателей прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наибольшие затруднения образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на ключевых шоссе: Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают к повышенной внимательности в связи с прогнозируемыми осадками, соблюдению скоростного режима и дистанции, а также отказу от резких манёвров.