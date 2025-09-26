Утром 26 сентября загруженность подмосковных дорог достигла четыре балла

26 сентября 2025, 09:46

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Утром в пятницу, 26 сентября, на дорогах Подмосковья была зафиксирована загруженность в четыре балла. Количество автомобилей превысило 1 млн, что на 3% выше средних показателей прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.