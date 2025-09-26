Подмосковные врачи рассказали о последствиях дефицита витаминов у школьников
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Недостаток витаминов и микроэлементов у школьников способен привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Особенно это проявляется при высокой учебной и дополнительной нагрузке. Дефицит важных веществ отражается на обмене веществ, снижает работоспособность, вызывает быструю утомляемость и негативно сказывается на росте и развитии ребёнка, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, с возрастом потребность в витаминах только растёт: они необходимы для формирования костей, мышц и клеток крови. Так, нехватка витамина D может быть причиной постоянной усталости и проблем с концентрацией, недостаток железа — задерживать психическое и моторное развитие.
«Другие важные витамины — С и А — помогают предотвратить проблемы с кожей и зубами, желудочно-кишечным трактом и укрепить иммунитет. Магний (Mg) участвует в передаче нервных импульсов и формировании костного каркаса», — отметила она.Медики отмечают, что у 90% школьников выявляется дефицит витамина D, у 70–80% — нехватка йода, а каждый третий ребёнок от 7 до 18 лет сталкивается с недостатком кальция. Для девочек-подростков особенно актуален железодефицит, а юношам в период роста необходимо больше цинка.
Как уточнила заведующая отделом детского питания НИКИ детства Анна Басова, в период интенсивных занятий полезны поливитаминные комплексы с йодом, витамином D, омега-3, витаминами группы В, магнием, карнитином и холином. Они помогают справляться с психоэмоциональной нагрузкой, повышают иммунитет и улучшают умственную деятельность.
«В период высокой учебной нагрузки рекомендуется принимать поливитаминные комплексы, содержащие йод, витамин D, омега-3, витамины группы В (В6, В12) полиненасыщенные жирные кислоты, магний, карнитин и холин. Эти компоненты помогают лучше справляться с психоэмоциональной нагрузкой, улучшают взаимодействие с учителями и одноклассниками и усиливают умственную деятельность», — подчеркнула Басова.На портале «Детство» опубликована памятка о витамине D, где родители могут узнать о дозировках, показаниях и распространённых мифах, связанных с этим витамином.