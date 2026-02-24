В Дмитрове стартовал региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству

24 февраля 2026, 19:49

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Дмитровском техникуме открылся региональный этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Профессионалы 2026». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.