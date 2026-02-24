В Дмитрове стартовал региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству
В Дмитровском техникуме открылся региональный этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Профессионалы 2026». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
Участники продемонстрируют навыки по трём ключевым направлениям: «Спасательные работы», «Выпечка осетинских пирогов» и «Разработка мобильных игр».
В первой компетенции конкурсанты будут организовывать поисковые операции, оказывать первую помощь пострадавшим, проводить аварийно-спасательные работы.
Направление «Выпечка осетинских пирогов» позволит проявить кулинарные таланты, показать точность соблюдения рецептуры и качество приготовления традиционного блюда осетинской кухни.
В компетенции «Разработка мобильных игр» предстоит создать прототип мобильной игры с использованием современных технологий разработки приложений.
Как отметили в министерстве, конкурс способствует развитию профессиональных навыков участников, выявлению талантов и привлечению внимания работодателей к перспективным специалистам.
