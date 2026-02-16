В Подмосковье начался перевод детей в первый класс по упрощённой процедуре
В Московской области стартовал перевод в начальную школу в упрощённом формате воспитанников детсадов, входящих в состав школ-комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Ребёнка переводят в начальную школу того же образовательного комплекса, где он посещает детский сад. Для этого родителям достаточно написать заявление и передать его воспитателю. При этом адрес регистрации в Подмосковье не имеет значения, так как при наличии заявления от родителей место в школе ребёнку гарантировано.
«Автоматический перевод обеспечивает плавный переход на новую ступень образования для будущих первоклассников и их родителей. Воспитанники уже зачислены в образовательный комплекс, поэтому дополнительные документы для перевода в первый класс предоставлять не нужно», – пояснили в министерстве.Там добавили, что для родителей, желающих подать заявление в другую школу, такая возможность появится с 1 апреля. Его можно будет оформить на портале госуслуг Московской области. Тем, кто переводится в начальную школу своего образовательного комплекса, повторное заявление писать не потребуется.
А с 6 июля будет доступна запись в первый класс не по месту жительства. Подать заявление можно будет на том же портале.