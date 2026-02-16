В Подмосковье начался перевод детей в первый класс по упрощённой процедуре

16 февраля 2026, 18:34

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области стартовал перевод в начальную школу в упрощённом формате воспитанников детсадов, входящих в состав школ-комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.





Ребёнка переводят в начальную школу того же образовательного комплекса, где он посещает детский сад. Для этого родителям достаточно написать заявление и передать его воспитателю. При этом адрес регистрации в Подмосковье не имеет значения, так как при наличии заявления от родителей место в школе ребёнку гарантировано.

«Автоматический перевод обеспечивает плавный переход на новую ступень образования для будущих первоклассников и их родителей. Воспитанники уже зачислены в образовательный комплекс, поэтому дополнительные документы для перевода в первый класс предоставлять не нужно», – пояснили в министерстве.