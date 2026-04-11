Подмосковье обеспечивает качество колбасных изделий через многоуровневый контроль
Специалисты Государственной ветеринарной службы в марте этого года провели более 1700 исследований и взяли около 2100 проб мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Эксперты тщательно исследуют каждую колбасу. Они обращают внимание на её цвет на срезе, проверяют упругость, слегка надавливая на разрез, и, безусловно, оценивают аромат. Качественная колбаса источает аппетитный и пряный запах, без посторонних примесей, а её фарш должен быть однородным и мягким. Этот метод специалисты называют органолептикой.
В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что такой внимательный подход к качеству приносит отличные результаты: в прошлом месяце медицинская служба изъяла около шести килограммов некачественной продукции. Благодаря такому многоступенчатому контролю покупатели могут быть уверены в безопасности продуктов на их столах. Ярмарки Подмосковья становятся особенно уютными и душевными местами, где можно приобрести свежие продукты напрямую от местных производителей.
