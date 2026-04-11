В Клину после ремонта заработал фельдшерско-акушерский пункт

11 апреля 2026, 19:04

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В селе Захарово городского округа Клин завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Он обслуживает жителей пяти населённых пунктов: д. Вьюхово, д. Владыкино, с. Захарово, д. Бортниково, д. Титково — в общей сложности, более 270 человек, включая детей.





