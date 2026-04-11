В Клину после ремонта заработал фельдшерско-акушерский пункт
В селе Захарово городского округа Клин завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Он обслуживает жителей пяти населённых пунктов: д. Вьюхово, д. Владыкино, с. Захарово, д. Бортниково, д. Титково — в общей сложности, более 270 человек, включая детей.
Ремонтные работы в селе Захарова и соседних населенных пунктах улучшили условия для получения медицинской помощи, сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. По его словам, в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) теперь можно пройти первый этап диспансеризации, воспользоваться телемедицинскими консультациями, продлить электронные рецепты на льготные лекарства и закрыть больничные листы.
Кроме того, в ФАП ведется диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, добавил Забелин. В здании ФАПа полностью обновили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку, заменили оконные и дверные блоки, оборудовали уютную зону ожидания и установили современную мебель.
ФАП находится по адресу: г.о. Клин, с. Захарово, д. 13. Записаться к специалисту можно по номеру 122, через региональный портал Госуслуг «Здоровье», чат-бот в MAX.
