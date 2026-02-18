В Подмосковье с начала года провели около 500 тысяч телемедицинских консультаций
Почти 500 тысяч онлайн-консультаций провели врачи с жителями Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Формат телемедицины позволяет пациентам получить ряд услуг без посещения поликлиники.
«На телемедицинском приёме можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, обсудить со специалистом результаты диспансеризации, получить рекомендации по продолжению лечения и пр. С начала 2026 года наши врачи провели почти полмиллиона таких консультаций», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Записаться на онлайн-приём можно у лечащего врача, через инфомат в поликлинике, областной портал госуслуг «Здоровье», приложение «Добродел:Телемедицина», по телефону 122 или с помощью чат-бота в мессенджере МАХ.