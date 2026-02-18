В Подмосковье с начала года провели около 500 тысяч телемедицинских консультаций

18 февраля 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 500 тысяч онлайн-консультаций провели врачи с жителями Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Формат телемедицины позволяет пациентам получить ряд услуг без посещения поликлиники.





«На телемедицинском приёме можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, обсудить со специалистом результаты диспансеризации, получить рекомендации по продолжению лечения и пр. С начала 2026 года наши врачи провели почти полмиллиона таких консультаций», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.