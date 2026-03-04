Школьники из Подмосковья взяли награды первенства России по дзюдо среди глухих
Четыре призовых места заняли ученики Истринской школы-интерната на первенстве России по дзюдо (спорт глухих) среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Турнир проходил в городе Каспийск с 27 февраля по 2 марта.
«Дипломы первой степени получили Рамазон Назаров в весовой категории 60 килограммов, Марат Эмирсаидов в весовой категории 73 килограмма и Никита Коробков в весовой категории 90 килограммов. А Александр Ивашиненко, выступавший в весовой категории 55 килограммов, стал обладателем диплома третьей степени», — говорится в сообщении.Кроме того, диплом первой степени за подготовку спортсменов получил тренер ребят Ханлар Махмуд оглы Гасымов.
По итогу турнира представители Подмосковья заняли первое место в общекомандном зачёте и получили почётный кубок.