Школьники из Подмосковья взяли награды первенства России по дзюдо среди глухих

04 марта 2026, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Четыре призовых места заняли ученики Истринской школы-интерната на первенстве России по дзюдо (спорт глухих) среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Турнир проходил в городе Каспийск с 27 февраля по 2 марта.





«Дипломы первой степени получили Рамазон Назаров в весовой категории 60 килограммов, Марат Эмирсаидов в весовой категории 73 килограмма и Никита Коробков в весовой категории 90 килограммов. А Александр Ивашиненко, выступавший в весовой категории 55 килограммов, стал обладателем диплома третьей степени», — говорится в сообщении.