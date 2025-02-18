Жителям Московской области рассказали, куда сдать использованные батарейки

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Батарейки и аккумуляторы относятся ко II классу опасности отходов, поэтому выбрасывать их вместе бытовым мусором запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Попадая в мусорное ведро, металлический корпус изделия разрушается от коррозии. Тяжёлые и опасные металлы из него попадают в почву и грунтовые воды. Одна батарейка загрязняет 20 кубометров земли. Утилизировать батарейки, накопители и аккумуляторы нужно отдельно от всех отходов», – отметили в министерстве.Для этого в Московской области открыты специальные пункты приёма. Они нанесены на интерактивную карту. Из этих пунктов приборы отправляются на дальнейшую переработку, во время которой 95% фракции идёт во вторичное использование.
После переработки из батареек получают чёрный лом, медный или цинковый порошок, диоксид марганца. Сырьё, в свою очередь, служит материалом для изготовления лака, проволоки, краски и удобрений.
18 февраля во всём мире отмечается День батареек. В подмосковном Минчистоты этот праздник назвали поводом вспомнить, что происходит с этими источниками энергии по истечении срока службы и как их утилизация влияет на окружающую среду.
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Лора Луганская