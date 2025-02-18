В Ивантеевке открыли новую площадку «Мегабак» для сбора вторсырья

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Ивантеевке городского округа Пушкинский торжественно открыли новую площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В мероприятии приняли участие отраслевые специалисты министерства, представители администрации муниципалитета и около 50 жителей региона. Создание площадки заняло около полугода и было реализовано при поддержке инвестора. На ней предусмотрены современные возможности для раздельного сбора отходов. На объекте осуществляется отбор более 12 фракций», – рассказали в региональном Минчистоты.Там добавили, что главная цель открытия подобных площадок – увеличить в Подмосковье сбор вторичных ресурсов для дальнейшей переработки. Собранные отходы по мере их накопления будут вывозить компании-переработчики и региональные операторы.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Адрес площадки: Ивантеевка, ул. Кирова, дом 2Б, стр. 1. С понедельника по пятницу она будет работать с 9 до 18 часов, по субботам – с 9 до 16.
Карту площадок «Мегабак» в Московской области можно найти по ссылке.
Читайте также:
Жителям Московской области рассказали, куда сдать использованные батарейки
В Подмосковье за четыре года в фандоматы сдали 44 млн банок и бутылок
В Подмосковье назвали муниципалитеты-лидеры февраля по уборке территорий
Лора Луганская