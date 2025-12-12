Подмосковье первым в России подключило ИИ к электронному документообороту
ИИ-ассистент заработал в межведомственной системе электронного документооборота правительства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Искусственный интеллект сделает для госорганов работу с документами эффективнее и удобнее.
«ИИ-ассистент автоматически составит краткое содержание документа, покажет его историю, найдёт похожие материалы. В дальнейшем он сможет готовить проекты резолюций и черновики ответов. Реализована также возможность обсуждать документы через чат сразу в системе, что значительно ускоряет время принятия решения», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.С сентября этого года ассистент уже применяют в пилотном режиме сотрудники Мингосуправления и администрации губернатора Московской области. За это время он подготовил краткие изложения более тысячи писем.
В январе планируется масштабировать проект на все органы власти и подведомственные организации Подмосковья.