Жителям Подмосковья рассказали о видах пластика, их маркировке и утилизации

04 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Каждая разновидность пластика имеет свои свойства, области применения и правила утилизации. Об этом жителям Подмосковья напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Как подчеркнули в ведомстве, неправильная утилизация пластика наносит ощутимый вред окружающей среде. При этом многие виды этого материала успешно перерабатываются, но только при условии раздельного сбора.

«Среди самых распространённых типов пластика – ПЭТ, или полиэтилентерефталат. Его используют при изготовлении бутылок и упаковки. Он лёгкий, прочный и хорошо перерабатывается. Полиэтилен ПНД и ПВД встречается в пакетах, контейнерах и плёнке. ПВХ – прочный материал для труб, окон и упаковки. Его переработка сложнее», – перечислили в пресс-службе.