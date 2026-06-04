Жителям Подмосковья рассказали о видах пластика, их маркировке и утилизации
Каждая разновидность пластика имеет свои свойства, области применения и правила утилизации. Об этом жителям Подмосковья напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как подчеркнули в ведомстве, неправильная утилизация пластика наносит ощутимый вред окружающей среде. При этом многие виды этого материала успешно перерабатываются, но только при условии раздельного сбора.
«Среди самых распространённых типов пластика – ПЭТ, или полиэтилентерефталат. Его используют при изготовлении бутылок и упаковки. Он лёгкий, прочный и хорошо перерабатывается. Полиэтилен ПНД и ПВД встречается в пакетах, контейнерах и плёнке. ПВХ – прочный материал для труб, окон и упаковки. Его переработка сложнее», – перечислили в пресс-службе.Там добавили, что полистирол применяется для упаковки и одноразовой посуды. Он может быть твёрдым или вспененным. Полипропилен устойчив к химическим веществам. Из него делают контейнеры, крышки и даже текстиль.
Существуют и другие виды пластика, которые применяют в одежде, рыболовных сетях и автозапчастях.
В Минчистоты жителям Подмосковья рекомендовали перед выбросом упаковки поискать треугольник с цифрой на дне бутылки или контейнера.