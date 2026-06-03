В производство жидкой двуокиси углерода в Красногорске вложат 450 млн рублей
Производственный комплекс по выпуску жидкой двуокиси углерода и продукции на её основе построят в Красногорске. Инвестиции в проект составят 450 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Соглашение о создании производства подписали зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и гендиректор ООО «Агат СО2» Денис Тагунов.
На базе углекислоты в комплексе планируют выпускать составы для систем пожаротушения, газовые смеси для агропромышленного комплекса, сварочные смеси, сухой лёд, а также технические, медицинские и пищевые газовые смеси.«Под реализацию проекта выделяется участок площадью 1 200 квадратных метров. Инвестор вложит 100 миллионов рублей собственных средств, а ещё 350 миллионов возьмёт в кредит. Сдать объект в эксплуатацию планируется в мае 2027 года. Там создадут 15 рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.