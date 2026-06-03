В производство жидкой двуокиси углерода в Красногорске вложат 450 млн рублей

03 июня 2026, 13:59

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Производственный комплекс по выпуску жидкой двуокиси углерода и продукции на её основе построят в Красногорске. Инвестиции в проект составят 450 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Соглашение о создании производства подписали зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и гендиректор ООО «Агат СО2» Денис Тагунов.



