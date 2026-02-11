В Подмосковье объяснили январский рост спроса на белокочанную капусту

11 февраля 2026, 20:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области в январе вырос спрос на белокочанную капусту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.





По данным анализа розничных продаж, в первом месяце 2026 года жители региона купили более 3 632 тонн капусты. Это на 1,15% больше показателей декабря 2025-го, что говорит о повышенном интересе потребителей к этому овощу зимой.

«Увеличение интереса к белокочанной капусте связано с её высокой питательной ценностью, доступностью и широким применением в кулинарии. Капуста – важный элемент здорового питания, особенно в холода. Она богата витаминами C, K, группы B, калием и кальцием. Кроме того, овощ отличается низкой стоимостью, длительным сроком хранения и универсальностью – его используют в салатах, супах, гарнирах и других блюдах», – отметили в министерстве.