Подмосковный нарколог Холдин назвал электронные сигареты ударом по сердцу
Курение электронных гаджетов влияет на работу сердца. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
При этом он сослался на последние исследования.
«Они показали, что регулярное использование электронных сигарет может увеличить риск развития ишемической болезни сердца на 20-40%. А вероятность инфаркта у вейперов на 30% выше, чем у некурящих. При этом даже одна сессия парения может запустить в организме заметные патологические сдвиги. Они сравнимы с теми, что возникают при выкуривании обычных сигарет. Это лишний раз доказывает, что замена традиционного курения на вейпинг не снижает риски для сердечно‑сосудистой системы», – пояснил Холдин.Никотин, который содержится почти во всех жидкостях для этих гаджетов, действует на организм как мощный стимул.
«Сердце начинает биться чаще. С ростом частоты сокращений повышается и артериальное давление. При регулярном повторении это создаёт постоянную нагрузку на сердечную мышцу и увеличивает риски развития сердечно‑сосудистых патологий», – рассказал специалист.Он добавил, что бросить курить никогда не поздно. Как только в организм прекращают поступать токсичные вещества, запускается процесс восстановления: нормализуется пульс, снижается уровень углекислого газа в крови, уменьшается риск инфаркта.
Как напомнили в Минздраве Подмосковья, с 28 сентября по 4 октября проходит организованная федеральным ведомством Неделя ответственного отношения к сердцу.