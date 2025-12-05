Подмосковье победило на командном чемпионате России по бадминтону
Команда Московской области одержала победу на чемпионате России по бадминтону среди сборных субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
За Подмосковье выступали Александра Хлебникова, Анисья Масунова, Глеб Степаков, Александр Григоренко, Данила Гришечкин, Иван Волков, Владислав Добычкин, Анастасия Нефедова, Екатерина Малькова, Дарья Русина, Елизавета Баранова, Алина Бусыгина, Марина Тарасова, Роман Кулага, Илья Козловский и Артур Печенкин.
«В финале представители Московской области победили чемпиона прошлого года — сборную Москвы — со счётом 3:2. А третье место разделили команды Санкт-Петербурга и Татарстана», — говорится в сообщении.Чемпионат проходил в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском. В турнире приняли участие десять команд.