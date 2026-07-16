Семь подмосковных педагогов вышли в финал конкурса «Первый учитель»

16 июля 2026, 19:36

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семь учителей начальных классов из Московской области стали участниками заключительного этапа Всероссийского конкурса «Первый учитель 2026». Всего в финал вышли 30 педагогов из разных регионов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.





Среди финалистов из Подмосковья – Марина Ганичкина из Лобни, Оксана Пашкова и Мария Лубшева из Красногорска, Наталия Нурмухамедова из Богородского городского округа, Оксана Седова из Королёва, Галина Кузьмина из Серпухова и Людмила Фомина из Люберец.

«Учитель начальных классов встречает ребёнка в самом начале его школьного пути, поэтому особенно важно быть рядом, поддерживать и вдохновлять. Участие в конкурсе «Первый учитель» стало для меня возможностью поделиться своим педагогическим опытом, встретиться с единомышленниками и ещё раз почувствовать, насколько прекрасна и значима наша профессия», – поделилась учитель начальных классов Люберецкой гимназии №5 Людмила Фомина.