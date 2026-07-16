Семь подмосковных педагогов вышли в финал конкурса «Первый учитель»
Семь учителей начальных классов из Московской области стали участниками заключительного этапа Всероссийского конкурса «Первый учитель 2026». Всего в финал вышли 30 педагогов из разных регионов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Среди финалистов из Подмосковья – Марина Ганичкина из Лобни, Оксана Пашкова и Мария Лубшева из Красногорска, Наталия Нурмухамедова из Богородского городского округа, Оксана Седова из Королёва, Галина Кузьмина из Серпухова и Людмила Фомина из Люберец.
«Учитель начальных классов встречает ребёнка в самом начале его школьного пути, поэтому особенно важно быть рядом, поддерживать и вдохновлять. Участие в конкурсе «Первый учитель» стало для меня возможностью поделиться своим педагогическим опытом, встретиться с единомышленниками и ещё раз почувствовать, насколько прекрасна и значима наша профессия», – поделилась учитель начальных классов Люберецкой гимназии №5 Людмила Фомина.Конкурс пройдет в два этапа. Первый тур состоится 18-25 сентября в Петропавловске-Камчатском, второй – с 26 сентября по 2 октября в Московской области и Москве.
По итогам конкурса назовут имена победителя и двух призёров. Призовой фонд для победителя составит 200 000 рублей.