В Красноармейске расширят производство косметических средств
Генеральный директор ГК «Пластик он лайн» Дмитрий Кульков (видео: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)
Строительство новой производственной площадки компании «Пластик он лайн» ведётся в городе Красноармейск Пушкинского округа, там будут выпускать косметическую продукцию бренда «Ecocaps». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Бренд «Ecocaps» принадлежит предприятию «Пластик он лайн» и занимается производством экологичной бытовой химии. Это уникальный продукт, подобного ему на рынке нет», — отмечается в сообщении.Взяться за расширение производства компании помогли программы поддержки от министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также участие администрации округа. Благодаря развитию компания создаёт в муниципалитете новые рабочие места, увеличивается и сумма налоговых отчислений в бюджет.