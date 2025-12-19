Техобслуживание газового оборудования охватило 1,9 млн подмосковных квартир
Мособлгаз с начала года провёл комплексное техническое обслуживание газового оборудования в 1,9 млн квартир и 380 тыс. частных домов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
https://mosoblgaz.ru/safety/chek-list-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/Во время планового техобслуживания слесари проверяют состояние оборудования, устраняют неисправности, проводят очистку и регулировку, тестируют систему на герметичность и безопасность. Полный чек-лист работ можно найти по ссылке.
«Проверка показала наличие нарушений в 190 тыс. квартир. Это примерно 10% от общего числа проверенных помещений. Большинство нарушений связано с неправильной эксплуатацией приборов и техническими дефектами оборудования», – рассказал заместитель гендиректора – главный инженер Мособлгаза Владимир Иваньков.Для жителей газифицированных квартир и частных домов работает Telegram-бот Мособглаза по газовой безопасности. Он позволяет оперативно узнать дату техобслуживания, настроить отправку напоминаний о времени работ, назначать дату повторного визита газовщиков.
Для получения доступа к чат-боту нужно в строке поиска мессенджера Telegram набрать имя бота @Mosoblgaz_feedback_to_bot, и он будет доступен в любой момент.
В ведомстве напомнили, что с 1 января прошлого года техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья проводит Мособлгаз. Оно должно проходить раз в год. Узнать дату проведения техобслуживания в конкретном доме можно на сайте.