Техобслуживание газового оборудования охватило 1,9 млн подмосковных квартир

19 декабря 2025, 16:51

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Мособлгаз с начала года провёл комплексное техническое обслуживание газового оборудования в 1,9 млн квартир и 380 тыс. частных домов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





​https://mosoblgaz.ru/safety/chek-list-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/​​​Во время планового техобслуживания слесари проверяют состояние оборудования, устраняют неисправности, проводят очистку и регулировку, тестируют систему на герметичность и безопасность. Полный чек-лист работ можно найти по ссылке.

«Проверка показала наличие нарушений в 190 тыс. квартир. Это примерно 10% от общего числа проверенных помещений. Большинство нарушений связано с неправильной эксплуатацией приборов и техническими дефектами оборудования», – рассказал заместитель гендиректора – главный инженер Мособлгаза Владимир Иваньков.