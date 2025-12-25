Подмосковье подтвердило статус одного из самых финансово устойчивых регионов

25 декабря 2025, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области на максимальном уровне — AAA(RU). Прогноз по рейтингу — «стабильный». Такой же уровень сохранили и облигации региона. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.