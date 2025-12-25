Подмосковье подтвердило статус одного из самых финансово устойчивых регионов
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Московской области на максимальном уровне — AAA(RU). Прогноз по рейтингу — «стабильный». Такой же уровень сохранили и облигации региона. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.
Эксперты агентства отметили устойчивые финансы Подмосковья, невысокую долговую нагрузку и сильную доходную базу бюджета. Большую часть доходов область формирует самостоятельно — за счёт налогов и неналоговых поступлений.
По оценке АКРА, экономика Московской области остаётся одной из крупнейших в стране. Вклад региона превышает 5% от совокупного валового регионального продукта всех субъектов России. В 2024 году ВРП области составил около 10,7 трлн рублей, а в 2025 году может вырасти до 12,1 трлн рублей. Подмосковье также занимает второе место в стране по численности населения и продолжает привлекать новых жителей.
Агентство отдельно подчеркнуло эффективность управления бюджетом. Расходы региона выстроены гибко, а доля собственных доходов стабильно превышает 90%. В среднем за период с 2022 по 2026 годы этот показатель оценивают в 91%.
Долговую нагрузку эксперты назвали низкой. По итогам 2024 года долг региона составлял около 24% от текущих доходов бюджета. Основную часть обязательств формируют бюджетные кредиты, а не коммерческие заимствования. Стабильный прогноз означает, что в ближайшие 12–18 месяцев Московская область с высокой вероятностью сохранит высший кредитный рейтинг.
