В Подмосковье увеличат финансирование спорта до 12 млрд рублей

25 декабря 2025, 10:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

В 2026 году финансирование госпрограммы «Спорт Подмосковья» составит около 12 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.