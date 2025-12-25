В Подмосковье увеличат финансирование спорта до 12 млрд рублей
В 2026 году финансирование госпрограммы «Спорт Подмосковья» составит около 12 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.
Более 80% средств — 10 млрд рублей — направят на подпрограмму «Подготовка спортивного резерва». Основные расходы здесь связаны с поддержкой сборных команд и спортивных школ региона. На подготовку спортивных сборных Подмосковья заложили 5,1 млрд рублей. Еще 4,5 млрд рублей выделят на работу и развитие региональных спортшкол.
На развитие массового спорта и создание условий для занятий физкультурой в бюджете 2026 года предусмотрели 1,8 млрд рублей. Одним из ключевых направлений станут «умные» спортивные площадки. На закупку и монтаж оборудования для новых объектов пойдут 266 млн рублей. Это не просто турники или беговые дорожки, а интегрированные комплексы с цифровым-трекингом нагрузок, онлайн-тренерами и системой мониторинга посещаемости.
Еще 505 млн рублей направят на строительство плоскостных спортивных сооружений в семи муниципалитетах Подмосковья. В регионе построят новые футбольные поля, многофункциональные хоккейные площадки и теннисные корты.
Кроме того, 88 млн рублей выделили на обновление уже существующей инфраструктуры. В 2026 году отремонтируют стадионы «Сатурн» в Раменском и «Спартак» в Щёлково.
