Подмосковье получило более 300 единиц оборудования для медицинской реабилитации
Свыше 300 единиц оборудования для медицинской реабилитации передали больницам и поликлиникам Московской области с начала текущего года. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Закупка современной медтехники проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«В этом году поставили свыше 300 единиц для реабилитации. Это роботизированные комплексы для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей, тренажёры с биологической обратной связью, устройства для тренировки координации и баланса и другая современная медтехника. Её получили более 40 медучреждений, включая Чеховскую, Наро-Фоминскую, Королёвскую, Дмитровскую, Клинскую, Щелковскую, Балашихинскую и Жуковскую больницы», — сказал Воробьёв.Курс реабилитации проводят пациентам после инфарктов и инсультов, травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата и пр.