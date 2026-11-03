Достижения.рф

В Балашихе рассказали о ходе строительства многопрофильной больницы

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Крупнейшую на востоке Московской области многопрофильную больницу строят в балашихинском микрорайоне Ольгино. О ходе работ сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.



В настоящее время готовность объекта составляет 56%.

«В ноябре на площадке начали монтировать систему пневмопочты и модули индивидуального теплового пункта для организации отопления по постоянной схеме, приступили к черновой отделке хладоцентра и отделочным работам внутри главного корпуса. В строительстве заняты более 1 300 человек, используются 20 единиц техники», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
Завершить строительство и открыть больницу для пациентов планируют в 2028 году.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0