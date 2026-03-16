В Московской области пересчитают редких красноголовых нырков

16 марта 2026, 13:39

оригинал Фото: ПФ «Верховье»

Подмосковье станет одной из площадок проекта по изучению численности красноголовых нырков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.





Этот вид включён в орнитологический проект «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России», поддержанный грантом Президентского фонда природы. Птица не занесена в Красные книги России и Московской области, однако уже попала в Международный красный список со статусом «уязвимый вид».

«Главные причины того, что красноголовых нырков становится меньше, – пересыхание или чрезмерное зарастание водоёмов из-за климатических изменений, а также антропогенное воздействие. Эти утки гнездятся на искусственных водоёмах ‒ залитых водой карьерах торфоразработок; прудах рыбхозов; небольших пойменных озёрах; рядом с колониями чаек и крачек. В 1980-е годы больше половины нырков Московской области выбирало для гнездования именно рыбхозы», ‒ рассказали в ведомстве.