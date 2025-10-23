В Видном на месте снесённого аварийного детсада начали строить новый
Аварийное здание детского сада снесли на улице Гаевского в Видном. Теперь на этом месте началось строительство нового детсада на 200 воспитанников: подрядчик приступил к разработке котлована. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Новое здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит свыше четырёх тысяч квадратных метров. Там предусмотрены помещения для групп со спальнями и игровыми, кружковые, музыкальный и физкультурный залы.
«До конца 2026 года на планируется завершить работы по устройству железобетонного каркаса здания, кровли, наружных и внутренних стен», — рассказал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.На прилегающей к детсаду территории проведут благоустройство: установят групповые площадки с навесами и игровыми комплексами, а также спортивные площадки.