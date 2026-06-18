Подмосковье получит свыше 114 миллионов рублей на развитие гражданского общества

18 июня 2026, 21:05

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Московской области выделят более 114 миллионов рублей на развитие гражданского общества. Об этом по итогам грантового конкурса сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





В этом году некоммерческие организации региона представили на конкурс 114 заявок. Лучшими стали 50 инициатив по таким направлениям, как культура и искусство; социальная защита граждан; молодёжная политика; добровольческая (волонтëрская) деятельность.

«На реализацию социально значимых инициатив с 2021 года было направлено более 540 миллионов рублей. Это позволило поддержать более 250 проектов. Эти инициативы охватывают самые разные сферы – от крупных культурных фестивалей и образовательных форумов до адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических программ для молодёжи», – уточнила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.