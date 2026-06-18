Подмосковье получит свыше 114 миллионов рублей на развитие гражданского общества
Московской области выделят более 114 миллионов рублей на развитие гражданского общества. Об этом по итогам грантового конкурса сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
В этом году некоммерческие организации региона представили на конкурс 114 заявок. Лучшими стали 50 инициатив по таким направлениям, как культура и искусство; социальная защита граждан; молодёжная политика; добровольческая (волонтëрская) деятельность.
«На реализацию социально значимых инициатив с 2021 года было направлено более 540 миллионов рублей. Это позволило поддержать более 250 проектов. Эти инициативы охватывают самые разные сферы – от крупных культурных фестивалей и образовательных форумов до адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических программ для молодёжи», – уточнила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
В числе победителей – проект создания в Подольске первой школьной команды по дрон-рейсингу; проект «Всероссийский молодёжный космический форум Космический Ресурс» для школьников, студентов и молодых инженеров: инициатива по созданию в регионе профессиональной команды для поиска пропавших людей.