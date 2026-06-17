Волонтёры приняли участие в рейдах по безопасности на ж/д станции Можайск
Рейды по безопасности в рамках областной профилактической акции «Сохрани себе жизнь» состоялись во время праздничных выходных — с 12 по 14 июня — на железнодорожной станции Можайск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В акции приняли участие представители окружных властей, народные дружинники и члены движения «Волонтёры Подмосковья».
«Пассажирам напоминали об основных правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также объясняли, чем опасен зацепинг и какие санкции ждут зацеперов», — говорится в сообщении.В ходе рейда волонтёры раздавали тематические брошюры-памятки. Эта важная работа помогает уменьшить число несчастных случаев на железной дороге.
Стать волонтёром Подмосковья несложно. Полная информация об этом размещается на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» — на их официальном ресурсе. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения мероприятий, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в проведении мероприятий и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.