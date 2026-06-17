Волонтёры приняли участие в рейдах по безопасности на ж/д станции Можайск

17 июня 2026, 09:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.

Рейды по безопасности в рамках областной профилактической акции «Сохрани себе жизнь» состоялись во время праздничных выходных — с 12 по 14 июня — на железнодорожной станции Можайск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В акции приняли участие представители окружных властей, народные дружинники и члены движения «Волонтёры Подмосковья».





«Пассажирам напоминали об основных правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также объясняли, чем опасен зацепинг и какие санкции ждут зацеперов», — говорится в сообщении.