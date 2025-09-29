Участницами военно-патриотической игры в Подмосковье стали более 1000 девушек
В войсковой части в городском округе Домодедово прошла VIII Всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» на кубок ветерана Великой Отечественной войны Марии Михайловны Рохлиной. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Мероприятие посвятили 84-й годовщине Битвы за Москву 1941-1942 годов. Игра стала носить имя ветерана с прошлого года, когда Марии Михайловне исполнилось 100 лет. Она прошла всю войну, была санинструктором, участвовала в Сталинградской и Курской битвах. Сейчас живет в Подольске.
В этом году в соревнованиях участвовали 120 команд – более 1000 человек из 30 регионов России, а также впервые – из Казахстана. Московскую область представляли делегации 26 муниципалитетов.
«Игра проходит в Подмосковье в восьмой раз и по праву считается одной из самых любимых и массовых. Она привлекает сотни участниц не только со всей области, но и из других регионов. А в этом году к нам впервые приехали девчонки из Казахстана. «Девушки в погонах» – не просто спортивные состязания. Это комплексные испытания, которые воспитывают в школьницах силу духа, командную сплочённость и уважение к истории нашей страны», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Участницам в возрасте от 14 до 17 лет предстояло пройти серию испытаний, направленных на проверку физической выносливости, ловкости, военно-прикладных навыков и знаний истории.
«Успех игры «Девушки в погонах», собравшей более тысячи участниц, был бы невозможен без тесного сотрудничества и активной поддержки со стороны Минобороны России и Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья. Благодаря этой совместной работе мы даём уникальную возможность девушкам из разных уголков России и стран СНГ проявить себя, почувствовать дух здоровой конкуренции», – сказала замначальника Главного штаба «Юнармии» Екатерина Чижикова.Программа включала марш-бросок, строевую подготовку, разборку-сборку автомата Калашникова, преодоление скалодрома, спортивное ориентирование и тактическую стрельбу. Кроме того, участницы соревнований продемонстрировали знания в области радиационной, химической и биологической защиты.
По итогам напряжённой борьбы определились сильнейшие команды в региональном и федеральном зачётах.
В рамках регионального зачёта, где состязались представительницы Московской области, победила юнармейская команда «Лопасненский батальон» из городского округа Чехов. Федеральный зачёт, объединивший команды 30 регионов России и Казахстана, возглавила команда «Гагаринцы» из Амурской области.