Участницами военно-патриотической игры в Подмосковье стали более 1000 девушек

29 сентября 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В войсковой части в городском округе Домодедово прошла VIII Всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» на кубок ветерана Великой Отечественной войны Марии Михайловны Рохлиной. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Мероприятие посвятили 84-й годовщине Битвы за Москву 1941-1942 годов. Игра стала носить имя ветерана с прошлого года, когда Марии Михайловне исполнилось 100 лет. Она прошла всю войну, была санинструктором, участвовала в Сталинградской и Курской битвах. Сейчас живет в Подольске.



В этом году в соревнованиях участвовали 120 команд – более 1000 человек из 30 регионов России, а также впервые – из Казахстана. Московскую область представляли делегации 26 муниципалитетов.

«Игра проходит в Подмосковье в восьмой раз и по праву считается одной из самых любимых и массовых. Она привлекает сотни участниц не только со всей области, но и из других регионов. А в этом году к нам впервые приехали девчонки из Казахстана. «Девушки в погонах» – не просто спортивные состязания. Это комплексные испытания, которые воспитывают в школьницах силу духа, командную сплочённость и уважение к истории нашей страны», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО



«Успех игры «Девушки в погонах», собравшей более тысячи участниц, был бы невозможен без тесного сотрудничества и активной поддержки со стороны Минобороны России и Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья. Благодаря этой совместной работе мы даём уникальную возможность девушкам из разных уголков России и стран СНГ проявить себя, почувствовать дух здоровой конкуренции», – сказала замначальника Главного штаба «Юнармии» Екатерина Чижикова.