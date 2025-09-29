Подольские волонтёры помогли жительнице Белоруссии найти место захоронения дяди

29 сентября 2025, 11:40

Волонтёры из Подольска помогли жительнице Белоруссии найти место захоронения её родственника – участника Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Татьяна несколько десятков лет искала дядю – уроженца Витебской области Михаила Жемчужного. Из архивов она узнала, что Великую Отечественную войну он прошёл до конца. Служил радистом, в 1942 году попал в партизанский отряд в Белоруссии.



В канун 9 Мая участники подольской организации «Волонтёры Победы» приводили в порядок памятные места и захоронения без вести пропавших участников войны. Среди них была и могила Жемчужного. Активисты разместили фото в соцсетях и объявили о поиске родственников.

«Увидела фотографию и сразу узнала дядю Мишу. У нас в семейном альбоме такое же фото. Приехать летом не получилось по семейным обстоятельствам. А сегодня я приехала в Подольск. Почему он захоронен здесь? Скорее всего, это связано с его деятельностью радиста. Благодарна подольчанам за то, что они помогли мне в многолетних поисках, а также за то, что занимаются таким важным и благородным делом», – сказала Татьяна.