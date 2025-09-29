В Ступино прошла встреча главы округа с бойцами СВО и их семьями

29 сентября 2025, 11:59

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Ступино

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с участниками СВО Рустамом и Ильей и их супругами. На встрече также присутствовали профильный заместитель и руководитель ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко, рассказали в местной Администрации.







«Хочу выразить вам огромную благодарность за вашу смелость и преданность нашей стране. Ваши усилия имеют огромное значение для нашей общины и всей страны. Мы ценим ваш вклад и готовы поддерживать вас на каждом шагу. Большое спасибо за то, что вы решили стать частью нашей Ассоциации ветеранов СВО. Вместе мы сможем создать крепкое сообщество, где каждый человек будет чувствовать поддержку и заботу. Мы всегда готовы прийти на помощь», — подчеркнул Сергей Мужальских.

«С самого начала ребятам была необходима гуманитарная помощь, вожу и передаю ее с 2022 года. Дороже супруга у меня никого нет», — поделилась супруга Рустама Яна.