Спортсменка из Подмосковья выиграла на первенстве Азии по пауэрлифтингу

15 октября 2025, 17:54

оригинал Фото: istockphoto / sasha85ru

Подмосковная спортсменка Дарья Валиахметова завоевала золотую медаль в классическом жиме лёжа на первенстве Азии по пауэрлифтингу в Гонконге, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.