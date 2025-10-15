Спортсменка из Подмосковья выиграла на первенстве Азии по пауэрлифтингу

Подмосковная спортсменка Дарья Валиахметова завоевала золотую медаль в классическом жиме лёжа на первенстве Азии по пауэрлифтингу в Гонконге, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительница Серпухова выступала в категории до 57 кг среди юниорок 19–23 лет. Дарья успешно выполнила все три попытки, показав результат в 85 кг. В абсолютном зачёте среди всех юниорок она заняла второе место, набрав 77,66 очков IPF GL при собственном весе 54,980. Для 19-летней штангистки это был первый международный старт и первая победа в возрастной группе «юниорки». Спортсменка продолжает подмосковную спортивную династию: её отец Владимир Валиахметов — заслуженный тренер России, мать Ирина Луговая — многократная чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу и жиму лёжа, заслуженный мастер спорта.
Первенство Азии проходило с 8 по 12 октября в Гонконге. Российские спортсмены завоевали более 20 наград и победили во всех командных зачётах.