В Подмосковье смертность от рака снизилась за год на 41%

04 февраля 2026, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Смертность от онкологических заболеваний в Московской области снизилась в 2025 году на 41% по сравнению с более ранними данными. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Важнейший вклад в борьбу с раком вносит ранняя диагностика, а также доступность высокотехнологичных методов терапии.





«В регионе действует 25 центров амбулаторной онкологической помощи. Проводятся профилактические акции. Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию по ОМС. В медучреждения поступает самое современное оборудование. Благодаря всему этому смертность от злокачественных новообразований в Московской области снизилась за последний год на 41%», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.